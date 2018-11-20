إطلالات جذّابة وناعمة لنجمات الفن في حفلة توزيع الجوائز Evening Standard""

تألّق عدد كبير من نجوم ونجمات الفن بإطلالات رائعة ومُميّزة في حفلة توزيع جوائز المسرح السنوية "Evening Standard"، يوم الأحد، وكان من بين الذين ظهروا على السجادة الحمراء، النجمة ريتا أورا، وسوكي ووترهاوس، وفويب والير.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن النجمة آنا وينتور، ظهرت بملابس مميّزة جعلتها أشبه بالطائر حيث الكثير من الريش، وتمثّل ذلك في السترة ذات اللون البيج التي ارتدتها على فستانها البني الطويل، وأطلت النجمة ريتا أورا، بفستان باللون الوردي، يحتوي أيضًا على ريش، كاشفة عن ذراعيها وصدرها.

وظهرت النجمة صوفي أوكوندو، بفستان ذو أنماط مربعة، يمزج بين اللونين الأسود والفضي، بأكمام طويلة، وتألقت النجمة الشابة إيمي ووترهاوس، ببدلة باللون الأبيض، تميز بنطالها بأرجله الواسعة "الشارلستون".

وبدت النجمة أنابيلا والايس، أنيقة بفستانها الأبيض الطويل، ذو حملات الأكتاف الرفيعة، والذي كشف عن جسدها الممشوق، أما النجم رالف فينس، ارتدى سترة بدلة طويلة باللون الرمادي، وبنطال أسود، وقميص باللون الأبيض.

وبدت النجمة الشابة واتيتا ورايت، أنيقة بفستانها الأسود الطويل الواسع، والذي تميز بنقوشات الورد على الأكتاف والأكمام، وظهرت النجمة المخضرمة فانيسا لينغريف، بفستان أسود دون نقوشات، وكانت برفقة زوجها.

وتألقت النجمة جولي ريتشاردسون، بفستان طويل باللون الوردي، بنقوشات فضية، أما النجم إدريس إليبا، تألق في بدلة رمادية، وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق سوداء.

وتميزت النجمة كارلا باغات، بفستان باللون الأسود، دون أكمام، بحزام أسود على الخصر، وقد أمسكت بشنطة سوداء صغيرة، واعتمدت النجمة بافارل كنايت، بدلة باللون البرتقالي، وظهرت النجمة كلاري فوي، بفستان ذو أرضية بيضاء، بنقوشات ورد باللون الأسود، وكشفت عن كتفيها.

وبدت النجمة مايا جاما أنيقة بفستانها الوردي الطويل من الخلف والأجناب، وقصير من الأمام، وتميزت النجمة فويب والير، بفستان بنقوشات ورد باللون البرتقالي والأحمر والأخضر دون أكمام.

وتألقت النجمة إيملي برينغتون، بفستان من الساتان، باللون الوردي الفاتح، كشف عن ظهرها، وظهرت النجمة هاريف نيف، بمظهر ذكوري، حيث بدلة باللون الرمادي، وقميص أبيض، وربطة عنق بخطوط عرضية سوداء ورمادية، ووضعت عليها وشاحا كبيرا باللون الأزرق والأبيض