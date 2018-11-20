"السلطانة هويام" تنشر فيديو لابنتها أثناء تلوينها على الملابس

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، مقطع فيديو جديد لابنتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الابنة الوحيدة للممثلة التركية "لارا"، أثناء تلوينها على البنطلون الفاتح الذي ترتديه، مستخدمة العديد من الألوان الخشب.

وعلقت "مريم" على مقطع الفيديو، قائلة: "فن.. هذه الموضة الحقيقة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها.

وحصدت المادة المصورة على مايزيد عن 158 ألف مشاهدة، خلال أقل من 10 ساعات، بالإضافة إلى آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المشجعة لـ"لارا" على اكتشاف مواهبها الفنية.

يشار إلى أن "الوطن"، انفرد بخبر انضمام النجمة التركية مريم أوزرلي إلى أسرة فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وإخراج أحمد خالد موسى، لتمثل الحالة الثالثة لمشاركة نجوم أتراك في السينما والدراما المصرية خلال الـ5 سنوات الماضية.

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