بالصور| "التوأم الأكبر".. شقيقتان بأمريكا عاصروا 4 ملوك وشهدوا الحرب العالمية

تحتفل التوأم الأنثوي"فيليس جونز، وإيرين كرومب"، بمرور 102 عامًا على ذكري ميلادهما، وتعيش الشقيقتان سويًا، في سيفيرن، رسيستيرشاير ببريطانيا، وعاصرا 4 ملوك، و20 رئيس وزراء بالمملكة، إلى جانب معاصرتهم الحربين العالميتين، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحصدت الشقيقتين لقب"التوأم الأكبر" في المملكة، حيث أن أقدم شخص في المملكة المتحدة هو بعمر 112 حاليًا، في حين أن أقدم التوائم في العالم يبلغ 104 عاما.

ومن المقرر إقامة احتفال صغير في منزلهما، وذلك لأن "فيليس" تعاني من مرض الخرف، ولا تريد العائلة ذهابها إلى أي مكان يجعلها تشعر بعدم الارتياح، في حين استخدام "إيرين" عصا تساعدها على المشي.

ويشعر"فبل" ابنة الأخت الكبرى، بالفخر بسبب والدته "فيليس"، وشقيقتها، قائلا: "أشعر بالفخر بسبب أمي وإيرين، لقد كنت دائما فخورة بهم على حد سواء".

اضطرت الابنه لعمل بحث على الإنترنت لمحاولة التأكد من كون والدتها وشقيقتها أقدم توأم في بريطانيا، ولكنها لم تتوصل حتى الآن لأشخاصٍ آخرين.

وحصل التوأم الثنائي على بطاقة من صاحبة الجلالة الملكة "إليزابيث" الثانية، في عيد ميلادهم المائة لكنهم لن يستلموا بطاقتهم القادمة حتى عيد ميلادهم الـ105.

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