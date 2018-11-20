بالصور| بآية قرآنية.. الملكة رانيا تحتفل بالمولد النبوي الشريف مع متابعيها

احتفلت الملكة الأردنية رانيا، زوجة الملك عبدالله بن الحسين، بالمولد النبوي الشريف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ودونت الملكة الأردنية، الآية رقم 4 من سورة القلم "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، متابعة: "ذكرى المولد النبوي الشريف"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي. وحصد المنشور آلاف التعليقات من الأردن والوطن العربي، لمشاركة الملكة رانيا بالاحتفال بالمناسبة الدينية. ​

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