عقب ظهورها مع "صاحبة السعادة".. حلا شيحة تغلق التعليقات على صورتها الجديدة

نشرت الفناة حلا شيحة، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، عقب ساعات من ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء مسجل ببرنامج "صاحبة السعادة".

واعتمدت حلا على "فلتر سناب شات" في صورتها الجديدة، معلقة: "تصبحوا على خير وسعادة"، مع إغلاقها إمكانية التعليقات.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أعلنت في أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من عدم ارتدائها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت "حلا"، في بيان صحفي سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

وأكدت الفنانة هنا شيحة، خبر عودة شقيقتها المعتزلة للفن، بعدما خلعت الحجاب، وقالت في تصرريح سابق لـ"الوطن"، إنها بصدد إقامة مؤتمر صحفي من أجل طرح كل التفاصيل الخاصة بعودتها إلى الفن وخلعها للحجاب، مضيفة أنها لا تملك أي تفاصيل جديدة سوى ما صدر عن "حلا"، في بيانها الخاص.

يذكر أن فيلم "كامل الأوصاف"، هو آخر الأعمال الفنية، التي قدمتها حلا شيحة، مع المطرب الراحل عامر منيب، وعلا غانم ورجاء الجداوي.

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