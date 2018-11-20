بالصور| سيدة تركض خلف طائرة للحاق برحلتها بمطار "بالي نغوراة"

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تأخرت سيدة عن موعد طائرتها، والتي كان موعدها بالسابعة صباحًا، وكان من المفترض اتجاهها إلى جاكرتا في أندونسيا، فظلت المرأة تركض خلف طائرة "سيتي لينك"، في محاولةٍ منها اللحاق برحلتها، بمطار"بالي نغوراة"، وهوالمطار الثالث الأكثر ازدحاماً في البلاد بعد مطار "سوكارنوهاتا" الدولي ومطار "جواندا" الدولي، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
حاولت السيدة مواجهة العقبات وتحدت الأوامر وقامت بتخطي رجال الأمن بعدما قاموا بإيقافها عند البوابة، اعتقادًا منها أنها بإمكانها التواجد على متن الطائرة إذا وصلت إلى المدرج والإلتحاق برحلتها.
وقام رجال أمن المطار بتتبع السيدة حتى تمكنوا من القبض عليها، وإخراجها من مدرج المطار، وفشلت كل محاولاتها المستميته في اللحاق بالطائرة، وبادر رجال الأمن بإخراجها لتسلم المرأة بالأمر الواقع فقامت بحجز طائرة أخرى في نفس اليوم، حتى تستطيع الوصول لـ"جاكرتا" في أسرع وقت لإنجاز مهامها.
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