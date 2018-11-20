مجوهرات "تيفاني" تجمعُ ناعومي كامبل وزوي كرافيتز في عالم الأحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرتْ شركة "تيفاني" Tiffany & Co مؤخرًا، حملتها الإعلانية الأخيرة، لموسم العطل، التي جاءتْ تحت شعار "آمني بالأحلام".

واستعانتْ علامة المجوهرات الأمريكية، بنخبة من المشاهير، من بينهم زوي كرافيتز، وناعومي كامبل، وشياو ون جو، وكارين إلسون، وماي موسك، للمشاركة في الحملة الجديدة، حيث عرضتْ عالمًا غنيًا بالجواهر، مُستوحى من أرض العجائب.

وتُظهرُ الحملة زوي كرافيتز، كمندوبة مبيعات في شركة تيفاني إند كو، تنتقل في أحلامها إلى عالم جديد تمامًا، حيث تظهر مجموعات العلامة التجارية الأيقونية، بما في ذلك Paper Flowers و Hardwear و Tiffany T و Return to Tiffany و Tiffany Keys، وانتقلتْ كرافيتز، إلى حفلة شاي، استضافتها كامبل، برفقة باقي المشاهير.

وفي حديثها عن الحملة، قال كبير المسؤولين الفنييّن، ريد كراكوف في بيان له: "موسم الأعياد، هو موسم الأحلام والمفاجآت، وفي تيفاني آند كو، يعمل الحرفيّون على ابتكار السّحر، والجمال في كلّ قطعة، وقد أنشأنا هذا الفيلم الإعلانيّ لإحيائها، والتقاط روح عطلة تيفاني، حيث يكون أيّ شيء ممكنًا".