فوشيا في كواليس "تايم أوت".. وهذا ما صرح به نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت شركة ايغل فيلمز منذ أيام من تصوير عملها السينمائي الجديد "تايم أوت"، وهو من كتابة كلود صليبا، ومن إخراج رامي حنا، أما البطولة فلماغي غصن، ويورغو شلهوب، ووسام صباغ، وطارق سويد وعدد من الممثلين.
وكانت الممثلة ماغي بو غصن قد كشفت عن اسم فيلمها الجديد، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على تويتر: "حابة خبركن أنو الفيلم الجديد اللي رح تشوفوه بصالات السينما بشهر ديسمبر إسمه "تايم أوت"، ناطرا صوركن من وحي الفيلم وشخصية يارا على هاشتاغ تايم أوت، ناطرا إبداعكن".
موقع "فوشيا" اخترق كواليس تصوير العمل السينمائي الجديد، وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث، فضلًا عن مقابلة مع عدد من النجوم المشاركين.
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