رضوى الشربيني: "هي وبس" سيتوقّف بهذه الحالة.. وهذه رسالتي للمُنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، إنّها سعيدة بردود فعل النّاس، تجاه ما تُقدّمه في برنامجها التلفزيونيّ "هي وبس"، مشيرةً، إلى أنّها ليست سبب سعادة الكثير من البنات، كما يقال عنها، ولكنّها مجرّد سبب. كما أنّها تعتبر كلّ البنات أخواتها، وبناتها، وتتعامل على هذا الأساس.

ووجّهتْ الشربيني، في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، رسالة إلى منتقديها، خاصّة بعد النّصائح، التي تقدِّمها للفتيات كلّ حلقة، ما جعل البعض يراها تتحامل كثيرًا، على الرّجال لصالح المرأة.

وكشفتْ رضوى الشربيني، حقيقة تفكيرها في تقديم برنامج جديد مختلف، عن برنامجها الحاليّ، والحالة التي ستتوقّف فيها عن تقديم "هي وبس".

كما أجابتْ الإعلامية المصرية، عن كيفية قيامها بدور الأب، والأم، في الوقت نفسه، إلى جانب عملها.