كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
ايطاليا وامريكا
مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
يخوض المنتخب الإيطالي، مواجهة ودية قوية أمام نظيره الأمريكي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، في بلجيكا ضمن الأجندة الدولية.
وفشل الأتزوري تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، إلى التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تاركا بطاقة المجموعة للمنتخب البرتغالي بعد التعادل في ملعب "سانسيرو".
كما يمر المنتخب الإيطالي بطل العالم 4 مرات بفترة من عدم الاتزان بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا 2019.
مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
مشاهدة مباراة ايطاليا وامريكا ودية
ويعاني الاتزوري تحت قيادة مانشيني من سجل تهديفي سلبي، بعد أن سجل 7 أهداف مقابل 8 أهداف سكنت شباكه منذ توليه المسئولية في مايو الماضي.
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