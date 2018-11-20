كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - الليلة ..إيطاليا تحاول الخروج من النتائج الكارثية أمام أمريكا وديًا

إيطاليا

يخوض المنتخب الإيطالي، مواجهة ودية قوية أمام نظيره الأمريكي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، في بلجيكا ضمن الأجندة الدولية.

وفشل الأتزوري تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني، إلى التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تاركا بطاقة المجموعة للمنتخب البرتغالي بعد التعادل في ملعب "سانسيرو".

كما يمر المنتخب الإيطالي بطل العالم 4 مرات بفترة من عدم الاتزان بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا 2019.

ويعاني الاتزوري تحت قيادة مانشيني من سجل تهديفي سلبي، بعد أن سجل 7 أهداف مقابل 8 أهداف سكنت شباكه منذ توليه المسئولية في مايو الماضي.