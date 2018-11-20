كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - بسبب خلافات النسب.. الحكم على المتهمين بقتل شابين بإمبابة 21 يناير

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 21 يناير القادم، للنطق بالحكم على 21 متهمًا، بقتل شابين فى مشاجرة بمنطقة إمبابة.

وكانت تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمين، استخدموا القوة والعنف، ضد المجنى عليه محمد بكر محمد عثمان، وأقاربه وجيرانه، لتخويفهم وترويعهم، لما وقع بينهم من خلافات الصهر وخلافات أخرى.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد والشروع فيه، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، حيث قتلوا المجنى عليه، محمد بكر محمد عثمان، مع سبق الإصرار والترصد.

كما وجهت لهم، تهمة قتل المجنى عليه محسن أبوبكر، والذى تصادف وجوده بمسرح الأحداث، أثناء إطلاقهم النيران بشكل عشوائى، ما أسفر عن إصابته، التى أودت بحياته.