كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - إصابة 31 شخصًا فى حادث بالأقصر

أصيب 31 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس بطريق المحاميد بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة بمدينة إسنا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات يحمل 50 شخصًا، وانقلب إثر انفجار إطار السيارة على طريق قرية المحاميد بالطريق الزراعى الغربى.

أسفر الحادث عن إصابة 31 من الركاب، وتم نقلهم لمستشفيات الأقصر الدولى وإسنا المركزى وأرمنت المركزى لتلقى العلاج، وخرج عدد منهم لتماثلهم للشفاء وإصاباتهم الطفيفة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.