كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - مميش: 200 سفينة عبرت قناة السويس فى 4 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 200 سفينة بحمولة 14.2 مليون طن.

وقال مميش، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشرًا مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى.

وأضاف أن الهيئة تتبع سياسات تسويقية جاذبة؛ لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلا من الطرق البديلة الأخرى.