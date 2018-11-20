كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - أمريكا تحتفل باليوم العالمي للطفل

يحتفل العالم اليوم، بيوم الطفل العالمي، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

احتفال العالم بيوم الطفل العالمي؛ يأتي لتعزيز الترابط بين الدول، حيث يصادف اليوم العالمي للطفل، الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وبحسب الأمم المتحدة؛ يتيح اليوم العالمي للطفل، الدفاع عن حقوق الطفل، وتعزيزها، والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

وحددت الأمم المتحدة موضوع عام 2018، وهو "الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق".

وأضافت بشان هذه المناسبة: "العالم سيتحول إلى اللون الأزرق في هذا العام! نحن نريد إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، ونعلم أنك تريك ذلك أيضا".