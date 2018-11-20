كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:09 صباحاً - القابضة للمياه: لدينا بنية تحتية ضخمة وننتج 25.5 مليون متر مكعب يوميا

قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصحى، إن الشركة تنتج 25.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، يتم نقلها من خلالوالصرف 166 ألف كم من الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان بمصر.

وأضاف معوض فى كلمته خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية فى التشغيل والصيانة المنعقدة ضمن فعليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية، أننا لدينا بنية تحتية ضخمة جدًا ويجب إتباع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة كفاءتها، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابع أن المياه السطحية والتى مصدرها نهر النيل تمثل 85.9% من مصادر المياه فى مصر، يليها المياه الجوفية بنسبة 13%، ثم تحليه مياه البحر، مشيرًا أن التحلية أحد أهم المصادر التى نعتمد عليها خلال الفترة المقبلة فى المحافظات الساحلية، ومواجهة الزيادة السكانية المطردة، مشيرًا أن متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه لا يتجاوز 600 متر مكعب فى العام حاليًا.

وأردف أن خدمة تغطية الصرف الصحى حاليا تصل إلى 60% من تعداد السكان، ونعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنويًا.

وأكد معوض، أن الشركة القابضة تدير 25 شركة تابعة تخدم مختلف محافظات الجمهورية، وكان من أهم أولويتنا التخطيط، وإعداد مخطط عام يوضح احتياجات وأولويات التشغيل والصيانة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الأخذ فى الاعتبار متغيرات كالزيادة السكانية حتى عام 2037.

وأوضح أن الشركة لديها منظومة لضبط جودة مياه الشرب، ويتم رفع 3 مليون عينة سنويًا للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمواطن، من خلال المعامل المتنقلة ومعامل المحطات والمعامل المركزية، والمعمل المرجعي التابع للشركة القابضة والذى يعد من أحدث المعامل فى نطاق الشرق الأوسط.

وأشار إلى حصول 163 محطة مياه شرب وصرف صحى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تضمن إتباع الإجراءات القياسية فى التشغيل والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقال، أن من أهم التحديات التى نواجهها تقليل الفاقد والذى يتراوح حاليا ما بين 30-32% ما بين فاقد طبيعى فيزيائى وآخر تجارى، واتخذنا العديد من الإجراءات التى تساهم فى الحد من هذا الفاقد وتركيب وتغير 6 ملايين عداد على مستوى الجمهورية، والتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع فى الجهات الحكومية وغيرها، ونتجه إلى العدادات الذكية، بالإضافة إلى تأسيس إدارة الفاقد بكل شركة والرقابة بشكل دائم، وتم إجراء دراسة حالة بمحافظة دمياط ووضع نماذج لقياس نسب الفاقد.

وفى السياق ذاته، أضاف أن إدارات الأصول من الإدارات الهامة التى ترتبط بالتخطيط والتشغيل والصيانة، وإتباع إجراءات إدارة الطاقة للاستفادة منها وتوفير التكاليف.

وأشار إلى تجارب الشركات التابعة فى إنتاج غاز الميثان من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحى، وإنتاج ما يقرب من 5 ميجا وات كهرباء من محطة الجبل الأصفر، و1 ميجاوات من محطة سخا بكفر الشيخ.