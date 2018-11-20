"جوجل" يحتفل باليوم العالمي للطفل

يحتفل "جوجل" اليوم، "بيوم الطفل"، وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالأطفال، وهناك الكثير من تواريخ تقويمية مختلفة للاحتفال بهذا اليوم، في مختلف دول العالم، حسب تراثها وإرثها الحضاري.

وتقرر الاحتفال بهذا اليوم نتيجه لمقترح من قبل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 ميلاديا في مؤتمر باريس، وتمت الموافقه علية بالمصادفه مع يوم الطفل العالمي 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة.

فقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 ميلاديا، بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وجائت بنود الاتفاقيه كالتالي:

- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

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