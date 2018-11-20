منتجات الكاكاو بديلا لفيتامين "D" والوقاية من هشاشة العظام

أعراض كثيرة يشعر بها الشخص البالغ سواء الخمول أو ألام العظام، والدوار، وأعراض أخرى، وعند استشارة الطبيب يؤكد أن تلك الأعراض بسبب نقص فيتامين "D"، الذي يتمثل في الشمس، أو في تناوله على هيئة أدوية كميائية، الا أن مجلة "إرنيرونج إم فوكس" الألمانية أكد أن هناك بديل للأدوية وهو تناول الكاكاو.

وأفادت المجلة المعنية بالصحة أن الكاكاو يعتبر مصدر لفيتامين "D2"، أو ما يعرف بفيتامين الشمس لأن الجسم يصنعه بنفسه عن طريق التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت المجلة الألمانية أن مجموعة بحثية حددت من خلال تحليل العديد من منتجات الكاكاو ومسحوقه أن أعلى محتوى كان في زبدة الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على عكس النتائج التي ظهرت عن الشوكولاتة البيضاء، فجائت نسبة فيتامين "D2" ضئيلة جدا، وهذا يدعم الافتراض بأن الكاكاو هو مصدر الفيتامين.

ومع ذلك، فإن العلماء لا يوصون اعتماداً على هذه النتائج التي توصلوا إليها، باستهلاك كميات كبيرة من الشوكولاتة، حيث سيتعين تناول الكثير من الكميات لتغطية الحاجة إلى فيتامين "D2".

وتجدر الإشارة إلى أن نقص فيتامين "D" يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام.

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