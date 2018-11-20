لحماية طفلك من التسلخات في الشتا.. اتبعي تلك النصائح

مع دخول الشتاء يصاب الكثير من الأطفال الرضع بالتسلخات أو حساسية الجلد لعدم ترطيبه بشكل صحيح، ومن جانبها أوصت مجلة "إلترن" الألمانية بالاعتماد على الكريمات الدهنية لحماية البشرة خلال فصل الشتاء.

وأكدت المجلة المعنية بصحة الأسرة وجمالها، أن الزيت النقي لا يعد خيارا جيدا؛ فعلى الرغم من أنه يمنع جفاف البشرة بفعل الرياح والبرودة، لكنه لا يسمح بخروج الرطوبة.

وذكرت المجلة أنه يمكن استخدام كريمات الحماية من التسلخات في الوجه، حيث تحتوي في الغالب على أكسيد الزنك وتعمل على تجفيف البشرة.

وحذرت من استخدام اللوسيون وذلك لاحتوائة على نسبة عاليه من الماء، والتي قد تتسبب في أضرار سطحية على الجلد.

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