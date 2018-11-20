دراسة حديثة: ارتفاع الكوليسترول لكبار السن يقي من الخرف

أكدت دراسه حديثة نشرت في دورية فرونتيرز الطبية، أن الأشخاص الذين يحمل جسدهم نسبة منخفضة من الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول المرتبط بنظام غذائي غني بالدهون المشبعة.

وقال الدكتور أوسيم مالهوترا طبيب القلب وواحد من الباحثيين الذين أجرو تلك الدراسة، إن ارتفاع نسبة الكوليسترول لدى كبار السن بات عاملاً وقائياً من أمراض القلب ومن الخرف.

وأضاف "مالهوترا" أنه يجب التوقف عن التركيز على خفض الكوليسترول، وذلك عبر التشجيع على اتباع نظام غذائي خال من الأطعمة المعالجة.

وقال السير ريتشارد تومبسون، الرئيس السابق للكلية الملكية البريطانية للأطباء: "هذه النتائج مثيرة للاهتمام، ويجب متابعتها وإجراء المزيد من البحوث عليها لمعرفة مدى الارتباط بين نسبة الكوليسترول والصحة العقلية".

الجدير بالذكر أن دراسة سابقة أجريت في جامعة كامبريدج في وقت سابق من هذا العام، خلصت إلى نتائج مختلفة تفيد بأن الكوليسترول يعمل كمحفز في تكوين مجموعات سامة من بروتين أميلويد بيتا، الذي يؤدي دوراً رئيسياً في تطوير مرض ألزهايمر، وفق ما نقلت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية.

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