باريس هيلتون تنفصل عن خطيبها كريس زيلكا.. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت نجمة تلفزيون الواقع ووريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية "باريس هيلتون" مُحبّيها بخبر انفصالها المُفاجئ عن خطيبها الممثل "كريس زيلكا" بعد عامين من المواعدة.

وكان موقع Just Jared أوّل من نقل هذه الأنباء عن مصادر مُقرّبة من الحبيبان السّابقان، وأضاف بأنّ علاقتهما بدأت تفقد تناغمها بعد عامين من انغماسهما في علاقةٍ رومانسية، وأشارَ بأنّ باريس كانت تُريد تقليد شقيقاتها بالحصول على زفافٍ باذخ، لكنّها لم تستوعب أنّها ستُصبح امرأة مُتزوّجة ولديها عائلة إلّا مع اقتراب موعد الزّفاف.

ففي بداية العام، أعلن الثّنائي المُنفصل تاريخ 11/11 من عامنا الحالي موعدًا لزفافهما، لتقوم باريس بعد ذلك بتأجيله إلى عام 2019 دون تحديد يومٍ مُعيّن، مُشيرةً إلى أنّها لم تمتلك الوقت الكافي من أجل التّحضير لزفافٍ ضخم.

وبحسب آخر التقارير، لم يتفاجئ أصدقاء باريس وكريس من خبر انفصالهما، بل كانوا مُتأكّدين بأنّه لن يتم الزّفاف، خُصوصًا بعد تغاضي باريس عن تعيين يوم مُحدد لعقد قرانها في العام المُقبل.

ومن الأسباب التي وصلت بالحبيبان إلى إنهاء علاقتهما، هو سُرعة ارتباطهما في فترةٍ زمنيّةٍ قصيرة، كما استنتجت هيلتون أنّ كريس ليس الشّخص المُناسب لها.

وبعد الانفصال، ستُركّز وريثة فنادق هيلتون على عملها كمُنسّقة أغاني دي جاي، وستستكمل جولاتها العالمية ترويجًا لخطوط العطور والمكياج التي تمتلكها، بينما سيُركّز كريس على عمله كمُمثل.