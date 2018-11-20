ماذا قالت نبيلة عطيل ملكة جمال العرب مغرب 2019 بعد تتويجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فازت نبيلة عطيل بلقب ملكة جمال العرب مغرب 2019، بعد منافسة قوية مع 11 متسابقة أخرى تميزن بالثقافة والجمال والقدرة على المشاركة المجتمعية، وذلك في أجواء مليئة بالحب والفرحة.

وأطلقت ملكة جمال المغرب نبيلة عطيل في لقاء خاص مع "فوشيا" أول تصريح لها بعد فوزها باللقب معربة عن سعادتها بتحقيقه وسط هذه المنافسة القوية من باقي زميلاتها، متمنية أن تمثل المرأة المغربية أفضل تمثيل وترفع من شأنها في جميع المحافل العالمية.

وأضافت عطيل أنها ستحاول دعم السياحة العربية عامة والسياحة المغربية بشكل خاص، موجهة الشكر لكل من شارك في المسابقة وساعد في ظهورها بهذا الشكل الرائع.

وكانت "فوشيا" قد حضرت حفل اختيار ملكة جمال العرب مغرب 2019، بمدينة الرباط بمشاركة 12 متسابقة من مختلف أنحاء المغرب.

ومن جانبها تحدثت حنان نصر رئيس مسابقة ملكة جمال العرب في لقاء خاص مع " فوشيا" عن استعدادات اللجنة للمسابقة وتعاونها الكامل مع المتسابقات للوصول إلى الفتاة الأنسب لتمثيل بلدها.

وأضافت أن لجنة التحكيم قامت بالعديد من فعاليات المسابقة في مدينة كازابلانكا حيث تم اختبار المشاركات تحريريًا وشفويًا، كما تم عمل لقاءات بين لجنة التحكيم والمتسابقات وتدريبهن على الحركة على المسرح وإعطائهن ثقة بأنفسهن.