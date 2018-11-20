المصمّمة ماري لوي تُوجّه نصائح للنّساء والنّجمات عند اختيار تصاميم شتاء 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ مصمّمة الأزياء المصرية العالمية، ماري لوي، مجموعتها لخريف وشتاء 2019، والتي تميّزت بالأناقة والجمال وقوّة الألوان، والتّصميم.
وبعد العرض، وجّهتْ لوي عددًا من النّصائح عبر "فوشيا"، للنساء عند اختيارهنّ لأزياء شتاء 2019، أهمّها، أنْ تكون الملابس "سليم واستريت"، مضيفةً، أنّه يمكن اعتماد القطع الفوقية الكبيرة، مع الاتّجاه لألوان التركواز، والليموني، والفوشيا.
وكشفتْ مصمّمة الأزياء المصرية، شروط اختيار النجمات لأزيائهنّ، عند السّير على السّجّادة الحمراء، أبرز ألوان التصاميم، التي تناسب المهرجانات.
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