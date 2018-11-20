أبرار الكويتية: أنا بومة.. والرّقص هوايتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة أبرار الكويتية، إنّها تشعر في بعض الأحيان، أنّها غير مرغوبة، معلّقة: "أحس أنا بومة.. يعني المكان اللي أدش فيه ما أنحب".

وأشارتْ، خلال برومو أحد البرامج التلفزيونية، إلى أنّ السّبب الرئيسيّ، وراء نشرها العديد من الفيديوهات لها، وهي ترقص، معلّقة: "هوايتي أرقص مو رقص الإغراء.. أتحداكي أنا إذا كنت أرقص إغراء".

ودافعتْ أبرار عن نفسها، ضدّ اتهامهما بأنّها تعيش من وراء ما تجنيه من رفع قضايا على غيرها، للحصول على تعويض، قائلة: "أنا سنتين وأنا أنسب وأنهان".

يُذكر، أنّ هذا هو البرنامج نفسه، الذي حصلتْ فيه الفنانة أبرار الكويتية، على مبلغ 20 ألف دينار كويتيّ، مقابل تعرّضها لموقف أبكاها.

واستعرضتْ أبرار، المبلغ الذي حصلتْ عليه، عبر مقطع فيديو لها، على تطبيق "سناب شات"، معلّقة: "أنا عشان بكيت عطوتني 20 ألف دينار كويتي؟!.. أخاف تكونوا مسوين فيني دقة شباب".