الملكة إليزابيث ستَزِن ميغان ماركل ووالدتها في حفل الكريسماس.. لماذا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف إنغريد سيوارد، الصحفيّ المتخصّص في شؤون العائلة الملكيّة، بالمملكة المتّحدة، أنّ الملكة إليزابيث الثانية "ستَزِن"، دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ووالدتها، دوريا راغلاند، بعد حضورهما حفل عشاء الكريسماس، حيث يُعدّ ذلك جزءًا من إحدى التقاليد الملكية!

وأشار انغريد، وهو رئيس تحرير مجلة "ماجستي" Majesty، إلى أنّ كلّ فرد من أفراد العائلة الملكية، بمن فيهم الأمير هاري، وشقيقه الأكبر، ويليام، سيتمّ وزنه، قبل وبعد حفل العشاء، يوم الكريسماس.

وأوضح إنغريد، في تصريحات، أنّ الملكة تطلب من كلّ ضيوفها أنْ "يقوموا بوزن أنفسهم" باستخدام ميزان قديم، لدى وصولهم إلى عزبة ساندرينغهام في نورفولك، عند المشاركة في الحفل، الذي تقيمه لتناول وجبة العشاء، بمناسبة الكريسماس كلّ عام.

ونوّه انغريد في نفس الوقت، إلى أنّ هدف الملكة من وراء ذلك، هو التأكّد من قضاء ضيوفها وقتًا مميزًا، حيث تزنهم، لتتأكّد من أنّهم تناولوا الطّعام بشكل جيّد، وهي العادة التي تعود لفترة حكم الملك ادوارد السابع، مطلع القرن الـ 19، وكان يخضع لها كلّ أفراد العائلة الملكية.

ويبدو أنّ تلك العادة المقدّسة، ستنطبق أيضًا على ميغان ووالدتها، التي وجّهتْ لها الملكة الدعوة، كي تشاركهم الحفل في ساندرينغهام، حيث سيتمّ وزنهما، قبل وبعد مغادرتهما المقرّ الملكيّ!