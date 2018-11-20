كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - فى حادث تصادم .. مقتل مصري بطريقة مروعة في الكويت
قُتل شخص مصري بطريقة مروعة جراء حادث تصادم مروري تسبب في انحشاره داخل السيارة التي كان يقودها على طريق الزور في الكويت.
وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن عمليات وزارة الداخلية، تلقت، بلاغًا بحصول حادث التصادم؛ فانتقل رجال الأمن وفرقة من إطفاء مركز الزور للتعامل معه.
وأضافت أنه عند وصولهم وجدوا قائد المركبة محشورًا فيها، فقام الإطفائيون بتقطيع السيارة التي اتضح أن مَنْ كان على متنها مصري، حتى تمكنوا من إخراجه جثة هامدة.
وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية اصطدام ووفاة أحيلت إلى التحقيق.
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