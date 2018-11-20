كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - الزمالك: الأهلي يتفوق علينا تسويقيًا 10%.. وعصر وكالة الأهرام انتهى

أمير مرتضى منصور

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أن الأهلي يتفوق على فريقه بفارق طفيف من الناحية التسويقية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ"أون سبورت": "الزمالك في الوضع الحالي يبتعد بفارق 10% فقط عن الأهلي تسويقيًا، بنسبة 55% للأحمر و45% للأبيض".

وأضاف: "بالتأكيد هذا الأمر لا يرضيني، في الوقت الماضي كانت هناك وكالة واحدة تستحوذ على كل شيء وتوزع الإعلانات في مصر".

وأوضح: "مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي لم نشعر خلالها أننا نلعب في السعودية، لأن جماهير الزمالك التهتمت التذاكر وكانوا بقدر جماهير الهلال صاحب الشعبية الكبيرة في المملكة".

ورفض نجل رئيس الزمالك مسمى "النادي العائلي" قائلا: "أحمد مرتضى أخي، ووالدي رئيس الزمالك، لكننا نخدم النادي حتى آخر وقت نتواجد فيه".

وعلق أمير مرتضى في ختام تصريحاته على إمكانية دخول الانتخابات المقبلة: "شرف لي أن أكون عضوا في مجلس الإدارة، لكن لن يفرق معي المسمى، الأهم هو عملي داخل الزمالك".