كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - شاهد احمد مكى يشارك جمهوره وهو يداعب البغبغاء
من المعروف عن الفنان أحمد مكي، حبه الشديد بتربية الطيور، حتى أنه يستعين بها في تصوير بعض كليباته، ولك يتقصر الآمر على كليباته فأصبح يشارك جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات له مع الطيور.
نشر النجم أحمد مكي، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، ويقوم مكي في الفيديو بمداعبة طائر البغباء الذي يقوم بتربيته، ويصفر له من بعيد فيطير البغباء مسرعا ويأتي ليقف على كتف مكي، وعلق على الفيديو قائلا: "صباح الخير".
يذكر أن الفنان أحمد مكي قد طرح مؤخرا، أغنية "أغلى من الياقوت"، وحققت نجاحا باهرا، حيث تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
كما تداولت أخبار مؤخرا عن أنه يستعد للعودة إلى التمثيل، من خلال عمل درامي، وعمل سينمائي، ليعود به إلى السينما بعد غيابه لفترة بعد فيلم "سمير ابو النيل".
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