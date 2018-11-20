كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - أمير مرتضى منصور: بيراميدز منافس الزمالك الأول على لقب الدوري

أمير مرتضى منصور

انتقد مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك غريمه الأهلي مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء ليست المدينة الفاضلة على حد تعبيره.

وقال أمير مرتضى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون المذاع على قناة "أون سبورت": "أين المبادئ في أن يقول الأهلي إنه لا وضع حدًا أقصى في رواتب اللاعبين في حين أنه على الجانب الأخر يعطيه الأموال عن طريق وكالة إعلانية".

وأضاف: "الأهلي يعرف جيدًا كيف يزوق قراراته وهو ليس المدينة الفاضلة، وعلى سبال المثال تحرك لمنع عبد الله السعيد من الانضمام للزمالك وبعد تمديد عقد اللاعب أعلن عرضه للبيع في منتصف الليل".

واستدرك مسئول الزمالك: "نسعى لمنافسة الأهلي في البطولات وليس الصفقات، واتفقت مع محمد فضل مدير تعاقدات الأهلي على وضع سقف لبيع اللاعبين وعدم المنافسة على ضم أحد بناءً على طلب منه".

واختتم بالحديث عن إمكانية حصول بيراميدز على بطولة الدوري خلال الموسم الحالي: "المشوار مازال طويلا لكن بالنسبة لي بيراميدز هو المنافس الأول".