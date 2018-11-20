غياب كفاءة الضمان الاجتماعي في بريطانيا يدفع بعض النساء للعمل بالدعارة

يٌجبر بعض النساء في بريطانيا على العمل في مجال الدعارة بسبب غياب كفاءة نظام الضمان الاجتماعي.

فبحسب "بي بي سي" التي تحدثت إلى 5 مؤسسات خيرية في إنجلترا، وعلمت أن عددا متزايدا من النساء اللواتي يعتمدن على نظام الضمان الاجتماعي يضطررن لهذا، وتقول الحكومة البريطانية إن نظام الدفع في مؤسسة الضمان يجب ألا يضع أحدا في وضع صعب.

وتقول جولي، "اسم مستعار"، لم تظن يوما أنها ستعمل في الدعارة، لكن اضطرارها لانتظار 8 أسابيع لقبض مخصصاتها اضطرها لقبول عرض لممارسة الجنس مقابل 30 جنيهًا إسترليني، وأضافت "أنا أخجل أن اقول إنني مارست الجنس مع رجل من أجل المال، وهو شيء لم أكن أظن يوما أنني قادرة على فعله".

وتضيف أنها تشعر بالعار، لأنها لم تكن يوما في وضع كهذا، واضطرت جولي للجوء إلى "بنوك الطعام" وهي مؤسسات خيرية تقدم الطعام للمحتاجين.

وحين أدلى النائب "فرانك فيلد" بتصريح، في مجلس العموم، حول هذا الموضوع قالت وزيرة العمل والتقاعد، أستر ماكفي، إن من الضروري التعامل مع الموضوع، وأضافت الوزيرة "يستطيع النائب أن يخبر السيدات أن هناك 830 ألف فرصة عمل متاحة للراغبين".

ويقول فيلد أن أحدا من الحكومة لم يتصل به منذ إثارته الموضوع في البرلمان.

ويحصل الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم على مساعدات مالية في حال استيفائهم لشروط معينة، لكن منتقدي نظام الدفع للمحتاجين يقولون إنهم اضطروا للانتظار أسابيع للحصول على الدفعة الأولى من المساعدات، وقد اعتذرت الحكومة بسبب حدوث خلل في نظام الدفع.

وقالت جولي في مقابلة إذاعية إنها اضطرت للدعارة بسبب هذا التأخير في نظام الدفع، وقالت إنها لم تخرج من شقتها بحثا عن "زبائن"، ولم توافق على ممارسة الدعارة لأول مرة إلا بعد إلحاح استمر ثلاثة أسابيع، لأنها ببساطة لم تستطع الانتظار لثمانية أسابيع للحصول على الدفعة الاولى من المساعدات، وهي الآن تتلقى المساعدات، وتقول إنها بدون تلك المساعدات ستجد نفسها في الشارع.

وتقول أنجيلا ميرفي، من منظمة خيرية تعنى بشون النساء "هذا وضع مألوف، التأخير في الدفع يستمر لفترة طويلة، وماذا يفعل المحتاجون طوال فترة الانتظار ؟"، وتضيف "بعضهم يعتقد أن هناك حلا سريعا، ممارسة الجنس للحصول على نقود، لكنهم يتورطون على المدى البعيد".

وقالت كاري ميتشل من تجمع بائعات الهوى في بريطانيا إنها سمعت تقارير عن نساء لجأن للدعارة نتيجة لتأخر وصول المساعدات المالية، وكشفت ميتشل النقاب أن معظم العاملات في الدعارة أمهات ومعظمهن أمهات يربين اطفالهن بمفردهن، وأضافت "تجد هؤلاء النساء أنفسهن امام طريق مسدود".

وصرح متحدث باسم مؤسسة تنمية العمل ونظام التقاعد: "يجب ألا تكون هناك صعوبات في الحصول على المستحقات ضمن نظام المساعدات، ويمكن الحصول على سلفة قد تصل إلى مئة في المئة منذ اليوم الأول"، وأضاف "الحكومة ملتزمة بمعالجة الاستغلال المرتبط بالدعارة".

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