أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وجه إليها عن طريق الموقع الرسمي لها، وكان التساؤل حول إعطاء الفقراء حلوى المولد، وهل يجوز حسابها من أموال الزكاة؟
وجاء رد الإفتاء، بالنفي كالتالي، "توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز"، وشرحت سبب عدم الإجازة في إجابتها، "لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن توزيع الحلوى على الفقراء "يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع".
شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .