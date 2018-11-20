هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل وجه إليها عن طريق الموقع الرسمي لها، وكان التساؤل حول إعطاء الفقراء حلوى المولد، وهل يجوز حسابها من أموال الزكاة؟

وجاء رد الإفتاء، بالنفي كالتالي، "توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز"، وشرحت سبب عدم الإجازة في إجابتها، "لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن توزيع الحلوى على الفقراء "يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع".

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