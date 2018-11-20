حضري لأولادك في المنزل بسكويت البرتقال.. على طريقة نجلاء الشرشابي

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال تقديمها لبرنامجها "على قد الإيد" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة" طريقة إعداد بسكويت البرتقال، كأحد أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل للأطفال. المقادير: 3كوب دقيق. 2 بيضة. نصف كوب زبدة. 1 كوب سمسم. نصف كوب عصير برتقال. 1 كوب سكر بودرة. 1 ملعقة صغيرة بشر برتقال. 1 ملعقة صغيرة باكينج باودر. 2 باكو فانيليا. للوجه: 1 باكو فانيليا. 2 بياض بيضة. 2 كوب سكر بودرة. عصير ليمونة. شوكولاتة ذائبة. طريقة التحضير: - يخلط السكر البودرة مع الزبدة. - يضاف البيض والفانيليا وعصير وبشر البرتقال. - يخلط الدقيق والسمسم والباكينج باودر ويمكن إضافة رشة ملح. - يضاف خليط الدقيق وبشر البرتقال. - يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة ويمكن إضافة المزيد من الدقيق. - يفرد الخليط بالنشابة. - تقطع العجينة أشكال دوائر وأنصاف دوائر ومثلثات لتكون شكل العروسة. - يوضع البسكويت في صينية في الفرن حتى تمام النضج. للوجه: - تلصق قطع البسكوت بالشوكولاتة الذائبة. - يخفق بياض البيض مع عصير الليمون والفانيليا والسكر البودرة. - يقسم الخليط ويضاف اللون إلى كل خليط. - يوضع كل خليط في كيس حلواني. - تزين العروسة بالألوان المختلفة ثم تقدم. ​

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