رنا الأبيض: أحبُّ جلسات التّصوير التي تحملُ فكرة.. نحن بحاجة للجمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثتْ النجمة السورية، رنا الأبيض، عن خياراتها لجلسات التّصوير، التي تجريها خلال فترات استراحتها من التصوير، مبيّنةً، أنّها تحبُّ أنْ تقدِّم صورة جميلة، تحمل فكرة.
وأضافتْ، أنّ الفنان من وجهة نظرها، يجب أنْ يقدِّم للنّاس صورة جميلة، مؤكّدةً، أنّ هناك عطشًا داخل الإنسان، لرؤية ماهو جميل، بظل حاجتنا للمحبّة، والحياة، والأمل.
وحول الأعمال المشتركة، وشروطها للمشاركة فيها، أوضحتْ، أنّ الفنان السوريّ عندما يشارك في هذه الأعمال، يكون سفيرًا لبلده، ويساهم في ّنجاح بعض النجوم، مع الخصوصية التي يحملها الفنان السوري.
وأكّدتْ، أنّها مع الأعمال المشتركة، لأنّها تجمع الجمهور من مختلف دول الوطن العربي.
تفاصيل أكثر في هذا الفيديو..
شكرا لقرائتكم خبر عن رنا الأبيض: أحبُّ جلسات التّصوير التي تحملُ فكرة.. نحن بحاجة للجمال! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .