رنا الأبيض: أحبُّ جلسات التّصوير التي تحملُ فكرة.. نحن بحاجة للجمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثتْ النجمة السورية، رنا الأبيض، عن خياراتها لجلسات التّصوير، التي تجريها خلال فترات استراحتها من التصوير، مبيّنةً، أنّها تحبُّ أنْ تقدِّم صورة جميلة، تحمل فكرة.

وأضافتْ، أنّ الفنان من وجهة نظرها، يجب أنْ يقدِّم للنّاس صورة جميلة، مؤكّدةً، أنّ هناك عطشًا داخل الإنسان، لرؤية ماهو جميل، بظل حاجتنا للمحبّة، والحياة، والأمل.

وحول الأعمال المشتركة، وشروطها للمشاركة فيها، أوضحتْ، أنّ الفنان السوريّ عندما يشارك في هذه الأعمال، يكون سفيرًا لبلده، ويساهم في ّنجاح بعض النجوم، مع الخصوصية التي يحملها الفنان السوري.

وأكّدتْ، أنّها مع الأعمال المشتركة، لأنّها تجمع الجمهور من مختلف دول الوطن العربي.

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