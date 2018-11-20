حلا شيحة: فقدتُ الكثير من وزني دون رجيم.. وهذه هي الطّريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة المصرية، حلا شيحة، الطريقة التي استطاعت من خلالها فقدان وزنها الزّائد، موضّحةً، أنّها استغلّتْ فرصة تواجدها في كندا، خلال شهر رمضان، وطول مدّة صيامها، التي تمتدّ إلى 18 ساعة يوميًا، في استعادة رشاقتها من جديد.
وأضافتْ في تصريحات تلفزيونية، أنّها كانت تعتمد على تناول الفاكهة، بكميّات كبيرة، والابتعاد عن النشويات بجميع أنواعها. هذا بالإضافة إلى ممارستها لرياضة الكارديو، موضّحةً، أنّها تمكّنتْ خلال شهر فقط، من الوصول إلى الوزن المثاليّ.
أما عن دخولها مجال التمثيل، فقالت: "أنا كنت في ثانوية عامة حينها ولم أرد دراسة أي شيء علمي أو أدبي، فذهبنا أنا وهنا أختي وقدمنا في معهد فنون مسرحية".
وتابعتْ: "حينها لم أشعر أن التمثيل شيء مبهر، لأنني كنت صغيرة في السن، ولكن بعدما أنهيت دراسي كنت سعيدة جدًا بهذه التجربة".
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