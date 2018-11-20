لهذا السبب يفضل البعض القهوة على الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

هل تساءلت يومًا لماذا نفضل الشاي على القهوة أو العكس أو الحلويات على غيرها من الأطعمة؟

قد يعتبر البعض أن الذوق وتفضيلات الطعام والشراب أمر يتعلق بميولنا الشخصية وتجاربنا فقط، إلا أن للعلم رأياً آخر على ما يبدو.

فقد أظهرت دراسة أسترالية نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن تفضيل مذاق عن آخر يتّصل جزئيا بالوراثة، كما هو الحال مع القهوة والشاي، وفقا لموقع "العربية".

واستندت تلك الدراسة على "عينة واسعة" لتُظهر أن "الإحساس بالطعم المرّ له صلة بتفضيل شرب الشاي أو القهوة"، بحسب الباحث دانيال دار هوانج المشارك فيها.

إلى ذلك، تبيّن أن الأشخاص الأكثر تأثرا بالمذاق المرّ للقهوة هم الأكثر إقبالاً على شربها.

وقالت ماريلين كورنيليس الباحثة في الطبّ الوقائي "هذا يفترض أن شاربي القهوة تنمو لديهم قدرة على الشعور بالكافيين".

في حين قال دانيال دار هوانغ "الوراثة لها صلة بالشعور بالمذاق المرّ أكثر من المذاق الحلو".

ويؤثّر السلوك أيضاً على الإحساس بالمذاق، فإذا كان البشر لا يحبّون المذاق المرّ عادة، إلا أن شاربي القهوة يكتسبون القدرة على الاستمتاع بهذا المذاق، بحسب الباحثين.

كما تبين أن شاربي القهوة أقل تأثراً بالمذاق المرّ من شاربي الشاي، وأكثر قدرة على الاستمتاع بالمذاق المرّ لبعض الأطعمة مثل الخضار.

واستندت الدراسة على معطيات وراثية لحوالي 438 ألف مشارك في بريطانيا فقط، ولم تعمّم على بلدان أخرى.