نجمات بوليوود "فاتنات" في جوائز لوكس.. هل فستان أشوريا هو الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ،احتفلتْ السِّينما البوليووديّة بمُمثّلاتها، وصُنّاع الأفلام فيها، من خلال حفل توزيع جوائز "لوكس غولدن روز" Lux Golden Rose Awards ،الذي أقيم في العاصمة الهنديّة، بومباي مؤخرًا.

ووصلتْ النّجمات الحدث، بأجمل إطلالاتهنّ، حيث التقطنَ الصّور على السّجادة الحمراء، وخلفهنّ حائط الورود الضّخم، وتلوّن ممرّ النّجمات بأبهى ألوان الأزياء، التي تراوحت من الأحمر الفاقع، والورديّ الباهت، إلى الأسود الدّاكن، والفضّيّ اللّامع.

شاهدي ما ارتدته النّجمات على السجادة الحمراء:

أشوريا راي

خطفتْ ملكة جمال العالم السّابقة، والممثلة البوليووديّة، الأنظار في الحفل، بالفُستان الأحمر، الذي ارتدته، فأسدلتْ على جسدها الرّشيق فُستاناً مُرصّعاً بالأحجار الكريمة الحمراء، طابق لونه أحمر الشّفاه الفاقع، الذي اعتمدته، مع تركها خصلات شعرها النّاعمة، تنسدل دون تكلّف على كتفيها.

كارينا كابور

،من بتلات الأزهار الوردية، استوحتْ الممثّلة الهنديّة الجميلة، "كارينا كابور"، فكرة فُستانها، الذي تميّز بياقته المُعقّدة وفتحات الفُستان المُتعدّدة التي كشفتْ عن قوامها الرّشيق، مع اعتمادها تسريحة شعر الأميرات بالكعكة العلويّة المرفوعة.

عليا بهات

أبرزتْ عليا بهات، أنوثتها الطّاغية، بفُستان ناعم التّصميم، لونه أبيض مُطرّز، جاء بستايل الأوف شولدر، ذو حوافٍ عُليا، تُشبه شكل القلب، مع اعتمادها تسريحة شعر كلاسيكيّة، بالمموّج المُنسدل لخصلات شعرها الدّاكنة.

كاريشما كابور

ّابتعدتْ الشقيقة الكُبرى لكارينا كابور، عن الألوان الزّاهية، وفضّلتْ ارتداء فُستان مُكوّن من لونين، فجاء تصميمه العلويّ من القماش المُخملي الأسود، لتنسدل تنورته الفضّيّة، ذات الكسرات إلى الأسفل، مع تزيين أذنيها بأقراطٍ ناعمة، واعتمادها تسريحة شعر الكعكة العلوية.

جانفي كابور

تألّقتْ ابنة المُمثلة الهندية الرّاحلة "سريديفي كابور"، بإطلالة أثيرية، تألّفتْ من فُستان أميرات ديزني الأبيض، تميّز بتنورته الضّخمة، وجزئه العلويّ الحريريّ، مع اعتمادها مكياجًا ناعماً، وتسريحة شعر الكعكة الفوضويّة.