4 وصفات بسيطة تخلصك من الهالات السوداء

كثير من السيدات والفتيات يعانون من الهالات السوداء حول العين، كونها أحد أرق طبقات الجلد الرقيقة في الجسم، والتي تتأثر بالعوامل البيئية والصحية بشكل كبير، وفي الجنسين وجميع الفئات العمرية خاصة فوق 16 عامًا، يقدم موقع Women's Health لك علاجات منزلية بسيطة:- شرائح الخيار البارد

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الانتفاخ حول العينين، كحقنة طبيعية ، تُوضَع شرائح الخيار بعناية في كل جفن. اتركه لمدة 5 دقائق وشطف.

- أكياس الشاي الباردة

بعد تناول أكواب الشاي المعمولة بالأكياس يمكنك إعادة استخدامها للتخفيف من الهالات السوداء، بعد تركها في الثلاجة قليلا حتى تبرد.

- أوراق النعناع تحتوي أوراق النعناع على المنثول الذي يحسن الدورة الدموية ويهدئ البشرة ويجددها، فيتامين (ج) في النعناع يجعل الجلد حول العينين يبدو أكثر إشراقا، قم بإعداد قناع خاص بك في المنزل عن طريق مزج أوراق النعناع وتطبيقها على المنطقة المصابة اتركه لمدة 10 دقائق قبل الشطف.

- الحليب يحتوي الحليب على الفيتامينات A و B6، التي تساعد على بناء خلايا جلد جديدة، فيتامين B12 في الحليب يخفف بشكل طبيعي البشرة الداكنة، انقع 2 قطعة قطن في الحليب البارد اضغط عليها جيدا ثم ضعها على العينين حتي تغطي الدوائر المظلمة،اتركه لمدة 20 دقيقة واشطف بالماء البارد، كرر ثلاث مرات في الأسبوع.

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