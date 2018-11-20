كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - مفتي الديار : تنظيم النسل واجب وضرورة ملحة للمجتمع في الوقت الحالي

كتبت : انجي بيومي

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصري، أن تنظيم النسل واجب وضرورة ملحة للمجتمع في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هناك دراسات علمية أجريت تربط قضية التنمية المجتمعية والاقتصادية بعدد السكان.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ما نحتاجه الآن في قضية السكان الأمر الكيفي وليس الكمي ببناء إنسان حقيقي"، مؤكدًا أن مبادرة "طفلين كفاية" لا تخالف الشرع.