كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - وزير الطاقة السعودى: الملك يفتتح مشروع "وعد الشمال" بتكلفة 85 ملياراً

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الاثنين، إن الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال.

وأضاف الفالح، في مؤتمر صحافي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ 20 في الأرجنتين.

وأعلن الفالح أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ 20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

وبشأن "وعد الشمال"، قال وزير الطاقة السعودي: نعول على قطاع التعدين لتنويع اقتصادنا.

وأضاف: قطاع التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد. من جهته، ذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين. وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.