كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - بالفيديو..بكاء سعد الصغير على الهواء لهذا السبب

كتبت : انجي بيومي

أجهش المطرب الشعبى سعد الصغير بالبكاء على الهواء، أثناء حديثه عن الراحلة والدته، قائلا: «نفسى أشوف أمى في المنام، حتى هذه الساعة لم أرها».

وأضاف «الصغير»، خلال لقائه ببرنامج «تخاريف» تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على فضائية «MPC 1»: «عمرى ما شفت أمى في المنام ونفسى أحضنها مرة واحدة، وهى توفيت بعد إجراء جراحة لها»، موضحا: «محدش يعوضنى عن أمى سواء كان أولادى أو أخواتى، فأمى كانت تحمينى».