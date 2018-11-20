كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وفي الدوري المصري سيلتقي المقاولون العرب مع الجونة في الجولة 15 في تمام الثالثة إلا ربع عبر قناة "أون سبورت".

أما في تمام السادسة سوف يلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في إطار الجولة ذاتها وعبر نفس القناة.

أوروبيا سيلتقي منتخب البرتغال مع بولندا في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 2" في دوري الأمم الأوروبية.

وفي المباريات الودية سيلتقي منتخب فرنسا مع أوروجواي في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

وسيخوض منتخب البرازيل مواجهة ودية أمام الكاميرون في التاسعة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي ملعب رادس سيلتقي منتخب تونس مع المغرب في تمام السابعة عبر قناة "الكأس 1".

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20/11/2018 بتوقيت القاهرة..

* دوري أمم أوروبا (الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات)

البرتغال × بولندا .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

السويد × روسيا .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

صربيا × ليتوانيا .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

الجبل الأسود × رومانيا .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

كوسوفو × أذربيجان .. الساعة 21:45 (بي إن سبورتس)

* الدوري البرازيلي (الجولة الخامسة والثلاثين).

فلومينينسي × سييارا .. الساعة 02:00 من فجر الثلاثاء

* الدوري المصري الممتاز (الجولة الخامسة عشرة).

المقاولون العرب × الجونة .. الساعة 14:45 (ON Sport)

إنبي × الاتحاد السكندري .. الساعة 18:00 (ON Sport)

* دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي (الجولة الثالثة عشرة)

أبها × الجبلين .. الساعة 14:30 (السعودية الرياضية)

هجر × القيصومة .. الساعة 16:30 (السعودية الرياضية)

النهضة × العين .. الساعة 16:30 (السعودية الرياضية)

الخليج × ضمك .. الساعة 16:30 (السعودية الرياضية)

* مباريات دولية ودية.

الإمارات × اليمن .. الساعة 16:15

الكويت × سوريا .. الساعة 18:00

المغرب × تونس .. الساعة 19:00

الأردن × السعودية .. الساعة 19:00

البرازيل × الكاميرون .. الساعة 21:30

إيطاليا × الولايات المتحدة .. الساعة 21:45

فرنسا × أوروجواي .. الساعة 22:00

الأرجنتين × المكسيك .. الساعة 02:00

بيرو × كوستاريكا .. الساعة 02:30