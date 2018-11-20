كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - عمرو طارق يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي

عمرو طارق

نفى عمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي تلقيه أي عروض من النادي الأهلي خلال الفترة الجارية.

وقال عمرو طارق في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) ردا على حقيقة تلقيه عروض من الأهلي: "الحقيقة أنني لم أتلق أي عروض من الأهلي خلال الفترة الحالية".

وأوضح "لم يتصل بي أي شخص من الأهلي كما يتردد لكي أنضم لهم خلال الفترة المقبلة".

ولكن ماذا لو طلب الأهلي ضمه، يقول مدافع منتخب مصر "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي بكل تأكيد. هذا النادي الكبير والعريق".

وواصل "لكني في اختياري للفرق التي ألعب لها أراعي بعض الأمور الأخرى بخلاف اسم الفريق".

عمرو طارق أوضح "الجانب المادي ليس رقم واحد بالنسبة لي. نعم هو عامل مهم بالنظر لأن كرة القدم هي مصدر رزقي، لكنه ليس رقم واحد، أبدي حياتي الشخصية والحياة سعيدا عن المال".

وواصل "أهتم أيضا بالتأكد من أن وجودي في هذا الفريق سيعني حصولي على فرص للمشاركة بشكل دائم، لأنني أريد الاستمرار مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وسبق لعمرو طارق اللعب في مصر لأندية الجونة، وإنبي، ووادي دجلة.

صاحب الـ26 عاما يلعب حاليا لفريق أورلاندو سيتي الأمريكي. وقد شارك في 33 مباراة معهم، سجل فيهم هدفا واحدا.

ويملك عمرو طارق مباراتين دوليتين، آخرهما أمام إي سواتيني في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.