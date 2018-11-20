كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:53 صباحاً - "بانوراما البشاير 360" شاهد التاريخ العريق"سور الصين العظيم"



يجذب سور الصين العظيم شريحة كبيرة من السياح، خصوصاً هواة التاريخ والطبيعة، نظراً لتاريخه العريق مع الممالك الصينيّة القديمة التي كان لها دور رئيسي في تشييده، وموقعه المتميّز في وسط الطبيعة الخلابة بين الجبال والوديان، الأمران اللذان ساعدا في ضمّ سور الصين العظيم ضمن عجائب الدنيا السبع والمواقع التراثية على مستوى العالم.

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