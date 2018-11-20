بالصور| الأكمام المروحية موضة بلوزات الشتاء

البلوزات الشتوية واحدة من أهم القطع التي تتواجد بخزانتك خلال فصل الشتاء، فهي أكثر القطع حيوية، ويمكنك تنسيقها على ألوان متعددة من "البنطلونات"، أو "التنورات"، كما أنها الأكثر ملائمة لأماكن الدراسة والعمل، أو التنزهات الصباحية أيضًا.

وبالمحاكاة مع التصميمات الصيفية، اكتسحت البلوزات الصوف ذات الأكمام المروحية موضة هذا الشتاء، والتي ظهرت بألوان زاهية، وموديلات تلائم كل الأحجام.

والتي يفضل ارتداؤها على البنطلون "هاي ويست"، أو التنورات السادة التي لا تحمل نقوشات أو رسومات، حتى تظهري تصميم البلوزة بشكل أفضل.

وإليكِ عدة نماذج للاختيار بينهما:

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