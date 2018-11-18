مايا دياب تتعرض لهجوم قاسٍ بسبب إطلالتها الجريئة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لهجوم عنيف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها من آخر حفلاتها الغنائية.

وظهرت مايا في الفيديو المتداول، بفستان أحمر جريء، كشف عن منطقة الصدر، واحتوى على فتحة طويلة بين ساقيها ما أثار جدلًا واسعًا على السوشال ميديا.

والغريب في الأمر، أن الفنانة اللبنانية كانت تقترب من الكاميرا أثناء رقصها على نغمات إحدى أغانيها، ما ساهم في ظهور ما كانت ترتديه أسفل الفستان، بطريقة عرضتها لموجة من الهجوم والسخرية.

وعلى الرغم من أن دياب دائمًا ما تعتمد على الملابس الجريئة في جميع إطلالاتها، إلا أن النشطاء أجمعوا على أن هذه المرة هي الأجرأ لها على الإطلاق، في حين وصفها كثيرون بـ"الفاضحة".

ومن بين تعليقات النشطاء على الفيديو: "عنجد عيب شبها عجبتا الشغلة يعني"، و"الفنانات صايرين يتسابقوا على الرخص، حرام هالأشكال تتصدر المشهد بالعالم العربي"، و"لأن الكل مركز على الفتحة التحتانية ما انتبهو إن صدرها كلو مكشوف...مريضة لأن مو معقول اللي تعملوا بنفسها وهي أم عندها بنت".

يذكر أن الفنانة اللبنانية احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ38، رفقة أصدقائها وابنتها، وشهد دخولها في وصلات رقص معهم، في حالة من البهجة والسعادة عمت أجواء الحفل.