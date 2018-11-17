محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بسمة حسين ومنة نافع هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم نشرة الموضة يوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الموضة| "الديفا" بإطلالة رعاة البقر وهيفاء بـ"الجامبسوت".. وهذه ألوان طرحة الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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