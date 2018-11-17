لحماية الكبد.. عادات يجب التوقف عنها حتى لا تدمره

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

لا يعرف الكثيرون ماذا يضر الكبد أو ما هي الأشياء التي يجب تجنبها لحمايته، خاصة وأن منها ما لا يمكن أن يخطر بالبال أنه يمكن أن يضر الكبد تحديدًا وبالصحة العامة ككل، على الرغم من أن تناولها يكون بغرض تحسين الصحة.

ويقدم موقع "WebMD" قائمة بأهم الأشياء التي يجب تجنب تعاطيها لحماية الكبد من الدمار:

1- السكر

إن تناول كميات كبيرة من السكر لا تضر الأسنان فقط، وإنما يمكن أن يضر الكبد أيضًا، وذلك لأن هذا العضو يستخدم نوعًا واحدًا من السكر يسمى الفركتوز، لإنتاج الدهون، لكن الكثير من السكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز يسبب تراكمًا دهنيًا يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد.

وتظهر بعض الدراسات أن السكر يمكن أن يكون ضارًا بالكبد كالكحول، حتى إذا لم يكن الشخص زائدًا في الوزن. ويعد هذا السبب مهمًا للحد من الأطعمة ذات السكريات المضافة، مثل الصودا والمعجنات والحلوى.

2-أسيتامينوفين

يتناول البعض مسكنا للألم عند الشعور بألم في الظهر أو صداع أو نزلة برد. ولكن يجب التأكد من أخذ الجرعة المناسبة والآمنة، لأنه إذا حدث بطريق الخطأ وتم تناول جرعة زائدة من أي مسكن للألم يحتوي على مادة acetaminophen، فإنه يمكن أن يلحق أذى سريعا للكبد.

3- البدانة

يتسبب تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد إلى احتمالية الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). ونتيجة لذلك، يمكن أن يتورم الكبد، وبمرور الوقت، يمكن أن يتصلب ويتسبب في حدوث ندب بنسيج الكبد (وهو ما يطلق عليه الأطباء تليف الكبد). وتزيد احتمالات إصابة الأشخاص بـ NAFLD في منتصف العمر خاصة المرضى بداء السكري أو إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة. ويمكن الوقاية من الإصابة بـ NAFLD باتباع النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة.

4- الإفراط في مكملات فيتامين A

يحتاج الجسم إلى فيتامين A، ومن الجيد الحصول عليه من الفواكه والخضراوات الطازجة، خاصة ذات الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء.

ولكن عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على جرعات عالية من فيتامين A، فيمكن أن يتسبب في مشكلة للكبد. ولذا يجب استشارة طبيب قبل تناول أي فيتامين A إضافي لأنه ربما لا تكون هناك حاجة إليه.

5- المشروبات الغازية

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من المشروبات الغازية أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD، وإن كانت الدراسات لا تثبت بشكل مباشر أن المشروبات الغازية هي السبب.