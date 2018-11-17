الأدوية وحدها لا تكفي.. نصائح ضرورية لضبط ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر

من المؤكد أن العلاج الدوائي ضروري لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه لا يسيطر على المرض بصورة كاملة، فلا بد من مراعاة بعض الأمور واتباع عدة نصائح مساعدة، حتى لا يعاني المريض من ارتفاع الضغط من فترة لأخرى رغم تناول الأدوية.

الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، قال إن مرضى الضغط يحتاجون بجانب تناول الأدوية اللازمة التي يصفها الطبيب المعالج، إلى اتباع عدة نصائح، وهي:

- الابتعاد عن التدخين.

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