كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - أحمد بكير يكتب عن اللى ماتتسماش

أحمد بكير

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فى آخر إبريل عام 2008، كنت أنا والزميل سليمان جودة، نحضر المنتدى الاقتصادى الإسلامى الدولى، بدعوة من أمير الكويت، الشيخ صبَّاح الأحمد، وفى آخر يوم من فاعليات المنتدى أتيحت لنا فرصة للتجوال فى المدينة، وأثناء عبورنا أحد التقاطعات وقت الذروة، فوجئنا أن مئات أو ربما آلافا يعبرون الطريق فى اتجاهين فى سرعة غريبة كالطوفان.. ملامحهم آسيوية، ولا تكاد تميز ملامح لكويتى واحد بينهم.. المفاجأة أضحكتنى ولم أكن أعرف أنَّ أغلبية السكان آسيان، وأن الكويتيين عددهم حوالى 30٪ فقط من التركيبة السكانية.. وقلت ماذا لو ترك كل هؤلاء البلد؟! كيف سيكون حاله؟!.. كان بجانبنا شرطى ظنَّ أننى أتهكم على الكويتيين، وعملها حكاية، وصمم أنْ يصطحبنى لقسم الشرطة، لكنى نهرته، واتصلت بزميلنا الصحفى الكويتى ماضى الخميس، وكان على اتصال بالديوان الأميرى الذى تدخل، ووبخ الشرطى وانسحب مخذيًا بعد أن أفسدت عليه متعة التلذذ بالاستعراض على «مصرى»، كان يظن أنَّه وافد ومقيم للعمل فى بلاده.

هذه المقدمة الطويلة رأيتها مهمة كى أتحدث عن النائبة الكويتية (اللى ما تتسماش)، التى تضع الأجانب من الوافدين للعمل فى بلادها فوق دماغها، تحتقرهم وتمن عليهم وتعايرهم، بأن بلادها تؤويهم، دون النظر لما يقدمونه من خدمات لبلادها.. هذه السيدة سليطة اللسان نطقت بالقبح وهى تعلق على تصريحات وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حول حادث تعدى سيدات كويتيات على سيدة مصرية فى إحدى الحدائق بالكويت.. الوزيرة نبيلة مكرم قالت إنَّ وزارتها أبدت اهتمامًا بالحادث، وأنها تثق فى السلطة الكويتية والقضاء الكويتى الذى يتولى التحقيق، وأكدت أنَّ كرامة المصريين خط أحمر، وبالأحرى المرأة المصرية.. كلام الوزيرة كلام عاقل وموزون ومسئول، وليس فيه شذوذ أو انحراف، ورغم ذلك خرجت (اللى ما تتسماش) فى تصريحات كشفت عن غلِِ غير مبرر، وحقدِِ نَتِن مدفون داخلها، علَّقت فيه بلا عقل أو اتزان، بكلام شاذ ومنحرف عن المسئولية، وقدمت وصلة ردح نسوانى، وهاجمت الوزيرة المحترمة نبيلة مكرم بكلام وضيع، فضح كرهها للمصريين، وأنهت وصلة الردح بمثل مصرى، وقالت: «إن كنتم نسيتم ما جرى، هاتوا الدفاتر تتقرا»، وهذا المثل كان من الأولى أن تسوقه لها الوزيرة المصرية، لو أنَّها تجردت من الذوق واللياقة والأدب والاحترام. ولو فتحنا الدفاتر من المؤكد سيكون فيها كثير مما يغضب النائبة وأمثالها. وربما يعكر صفو العلاقة بين مصر والكويت، وهى علاقة متميزة ومحترمة..

ويبقى السؤال الذى سألته لسليمان جودة، ونحن فى الكويت قبل عشر سنوات: ماذا لو ترك الوافدون الكويت؟!.. ماذا لو استجابت الحكومة الكويتية لدعوات النائبة وأمثالها، وتخلت عن الوافدين؟! كيف ستكون الأحوال هناك؟!