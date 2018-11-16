كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - "بكري": السودان وليبيا يمثلان العمق الاستراتيجي لمصر في أفريقيا

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن مصر والسودان وليبيا، المثلث الذهبي للتنمية، لكونهم العمق الاستراتيجي لمصر في أفريقيا، وكل ما يصيبهم يؤثر على الأمن القومي المصري.

وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالأوضاع في ليبيا والسودان، من خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة للسودان الشقيق، حيث أجري 6 زيارات منذ توليه السلطة في عام 2013.

وأشار الإعلامي، إلى أن حضوره مؤتمر باليرمو بإيطاليا الخاص بالسلام في ليبيا، بالإضافة لندائه المستمر بتسليح الجيش الوطني الليبي.